Les Blettes de Scène Salle des Fêtes Daniel Buffière Bassillac et Auberoche, 25 novembre 2023, Bassillac et Auberoche.

Bassillac et Auberoche,Dordogne

Samedi 25 Novembre

La petite tournée théâtrale des Blettes de Scène, association de St Laurent sur Manoire, commune de Boulazac Isle Manoire démarre sa tournée (pas moins de 7 représentations dont une caritative) la première sera à Atur le 4 Novembre.

Joyeuses Condoléances

Une pièce de pascal Martin

Mise en scène par Marie-Pierre Gayou

Entrée : 7 €, Gratuit pour les – 15 ans

Informations au : 06 78 67 80 76.

Salle des Fêtes Daniel Buffière

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25

Les Blettes de Scène, an association based in St Laurent sur Manoire, a commune of Boulazac Isle Manoire, is starting its theatrical tour (no fewer than 7 performances, including one for charity), the first of which will be in Atur on November 4.

Happy Condolences

A play by Pascal Martin

Directed by Marie-Pierre Gayou

Admission: 7 ?, Free for children under 15

Information : 06 78 67 80 76

Sábado 25 de noviembre

Les Blettes de Scène, asociación con sede en St Laurent sur Manoire, municipio de Boulazac Isle Manoire, inicia su gira teatral (nada menos que 7 representaciones, una de ellas con fines benéficos), la primera de las cuales tendrá lugar en Atur el 4 de noviembre.

Felices condolencias

Una obra de Pascal Martin

Dirigida por Marie-Pierre Gayou

Entrada: 7?, gratis para menores de 15 años

Información: 06 78 67 80 76

Samstag, 25. November

Die kleine Theatertournee der Blettes de Scène, einem Verein aus St Laurent sur Manoire, Gemeinde Boulazac Isle Manoire, startet ihre Tournee (nicht weniger als 7 Aufführungen, darunter eine Wohltätigkeitsveranstaltung), die erste wird am 4. November in Atur sein.

Herzliche Beileidsbekundungen

Ein Stück von Pascal Martin

Regie: Marie-Pierre Gayou

Eintritt: 7 ?, Kostenlos für Kinder unter 15 Jahren

Informationen unter: 06 78 67 80 76

