avec La Galopine salle des fêtes Daniel Balavoine, Villefontaine (38) avenue du Driève salle des fêtes Daniel Balavoine, 38090 Villefontaine, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/38359 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Bal folk dimanche 11 décembre 2022 à 14h30 Parc du Vellein – salle Daniel Balavoine à Villefontaine 38090 organisé par Tradopieds en collaboration avec La Galopine Animation musicale : LA GALOPINE et A Cordes & Vous entrée : 8 € – gratuit pour moins de 16 ans BUVETTE source : événement bal folk publié sur AgendaTrad

