L'association ROUT 'ARTS SYMPAS 86 fait

un SUPER LOTO

Dimanche 05 Novembre 2023

à 14h 30

Salle des fêtes de Dangé St-Romain

Ouverture des portes à 13h

Bon d’achat final 500 €

paniers gourmands, Robot M. cuisine, nettoyeur haute pression, bons d’achat, et de nombreux autres lots

Réservations conseillées au 06.70.68.92.11 ou au 06.31.90.81.27
SALLE DES FÊTES
Place du Chai – 86220 DANGÉ-ST-ROMAIN
Dangé-Saint-Romain
86220 Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-05T13:30:00+01:00 – 2023-11-05T21:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Dangé-Saint-Romain, Vienne

