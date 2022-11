FORUM Salle des Fêtes Dangé-Saint-Romain Catégories d’évènement: Dangé-Saint-Romain

Des clés pour bien vieillir Salle des Fêtes Place du Champ de Foire DANGE SAINT ROMAIN Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@msaservices-poitou.fr »}] L’association MSA Services POITOU et les partenaires volontaires organisent un forum CAP BIEN-ETRE sur la thématique « Des clés pour bien vieillir » le mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 17h00, salle des Fêtes – Place du Champ de Foire à Dangé Saint-Romain. S’adressant à toute personne de 60 ans et plus, ce forum gratuit s’articulera autour d’un spectacle musical, et d’une conférence « Bien vivre pour mieux vieillir » le matin; d’ateliers découverte, de stands et animations l’après-midi. Les places étant limitées, une inscription est obligatoire avant le 15 novembre 2022 au 05.49.44.56.36 ou par mail à contact@msaservices-poitou.fr

