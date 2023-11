Concert Miksi Salle des fêtes d’Alet les Bains Alet-les-Bains, 8 décembre 2023, Alet-les-Bains.

Concert Miksi Vendredi 8 décembre, 20h30 Salle des fêtes d’Alet les Bains

Nul besoin de parler la même langue pour se comprendre : leur musique parle directement au cœur et à l’âme.

C’est au mois de septembre 2020, lors d’un « workshop » du projet Migratory Music Manifesto (MMM), qui s’est déroulé au Rocher de Palmer que les 5 musiciens de Miksi se sont rencontrés. L’objectif de ce premier atelier était de réunir des musiciens réfugiés (ayant quitté leur pays et leur métier de musicien) et des musiciens professionnels implantés dans la vie culturelle locale. La première étape étant d’aider à faire découvrir et à mettre en valeur la culture musicale des musiciens réfugiés afin d’arriver à l’objectif plus global du projet : lutter contre la glottophobie (discrimination linguistique) Au-delà de la cause et des raisons qui ont réuni ces artistes, la magie a fonctionné, le talent et la bonté de ces humains ont fait naître le groupe Miksi.

Salle des fêtes d’Alet les Bains allée Thermes, Alet-les-Bains Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468743805 »}, {« type »: « email », « value »: « resa@laclaranda.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-claranda/evenements/miksi-08-decembre-2023-alet-les-bains »}] https://www.helloasso.com/associations/la-claranda/evenements/miksi-08-decembre-2023-alet-les-bains

musique du monde musique traditionnelle