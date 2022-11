La Pause Musicale Salle des fêtes d’Adriers Adriers Catégories d’évènement: Adriers

La Pause Musicale Salle des fêtes d’Adriers, 18 décembre 2022, Adriers. La Pause Musicale Dimanche 18 décembre, 15h30 Salle des fêtes d’Adriers

Entrée libre, participation souhaitée

Concert Salle des fêtes d’Adriers 10 Rue du Chaffaud, 86430 Adriers Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’Ecarquilleur d’oreilles, association créée dans le but de partager la musique, mais aussi plus largement la culture et la science, travaille depuis des années à proposer des programmes accessibles à tous. Tout le monde est donc le bienvenu, et chacun y trouvera son compte !

