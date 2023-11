Soirée Téléthon Salle des Fêtes d’Abzac Abzac, 9 décembre 2023, Abzac.

Abzac,Gironde

Deux concert :

– Mylène Dion : 20h à 21h15

– Balymani Song : 21h30 à 23h15

Restauration sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 00:00:00. .

Salle des Fêtes d’Abzac Salle des fêtes

Abzac 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two concerts :

– Mylène Dion: 8pm to 9:15pm

– Balymani Song: 9:30 pm to 11:15 pm

Catering on site.

Dos conciertos :

– Mylène Dion: de 20.00 h a 21.15 h

– Balymani Song: de 21h30 a 23h15

Restauración in situ.

2 Konzert :

– Mylène Dion: 20.00 bis 21.15 Uhr

– Balymani Song: 21:30 bis 23:15 Uhr

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-15 par OTI du Libournais