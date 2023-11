Marché de Noël d’Abzac Salle des fêtes d’Abzac Abzac, 3 décembre 2023, Abzac.

Abzac,Gironde

Au programme, Restauration (Buvette, Tartiflette, Crépinette, Vin, Huîtres,…) avec une exposition de bijoux artisanaux, de tableaux, sculptures et bien d’autres encore. Tout cela suivi d’animation tout au long de la journée comme un concours de pétanque, promenade en calèche, photos et rencontres avec le père noël, Tombola et un concert..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des fêtes d’Abzac Salle des fêtes

Abzac 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program: Catering (refreshment bar, Tartiflette, Crépinette, wine, oysters, etc.) with an exhibition of handcrafted jewelry, paintings, sculptures and much more. All this followed by entertainment throughout the day, including a pétanque competition, horse-drawn carriage rides, photos and meetings with Santa Claus, a tombola and a concert.

En el programa: comida y bebida (refrescos, tartiflette, Crépinette, vino, ostras, etc.), exposición de joyas artesanales, pinturas, esculturas y mucho más. Además, durante todo el día habrá animaciones: concurso de petanca, paseos en coche de caballos, fotos y encuentros con Papá Noel, tómbola y concierto.

Auf dem Programm stehen Speisen und Getränke (Getränke, Tartiflette, Crépinette, Wein, Austern, …) und eine Ausstellung von handgefertigtem Schmuck, Bildern, Skulpturen und vielem mehr. Den ganzen Tag über gibt es Animationen wie einen Boule-Wettbewerb, Kutschfahrten, Fotos und Begegnungen mit dem Weihnachtsmann, eine Tombola und ein Konzert.

