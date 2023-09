Octobre rose à Cuverville Salle des fêtes Cuverville, 1 octobre 2023, Cuverville.

Cuverville,Calvados

Venez participer à la première édition d’Octobre Rose à Cuverville et marcher 5km pour la bonne cause !.

2023-10-01 09:15:00 fin : 2023-10-01 . .

Salle des fêtes

Cuverville 14840 Calvados Normandie



Come and take part in the first edition of Pink October in Cuverville and walk 5km for a good cause!

Participa en la primera edición del Octubre Rosa en Cuverville y recorre 5 km por una buena causa

Nehmen Sie an der ersten Ausgabe des Rosa Oktobers in Cuverville teil und laufen Sie 5 km für einen guten Zweck!

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité