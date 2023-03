Rando Gourmande Salle des fêtes Curgy Curgy Catégories d’Évènement: Curgy

Saône-et-Loire Curgy . 30 EUR Cette treizième édition est composé de 5 étapes gourmandes avec un départ de la salle des fêtes de Curgy. Au menu, un apéritif, une entrée Morvandelle, entrecôte Charolaise, patate sauce ciboulette, formage et dessert. Ce menu sera accompagné de Mercurey Blanc. Marange et Santenay rouge. curgyrando@gmail.com +33 3 85 52 78 13 Salle des fêtes Route d’Autun Curgy

