Faites de la danse Salle des Fêtes, Cunlhat (63) Faites de la danse Salle des Fêtes, Cunlhat (63), 10 juin 2023, . Faites de la danse Samedi 10 juin, 20h30 Salle des Fêtes, Cunlhat (63) 5€ Au programme des stages de découverte dans différents styles l’après-midi, des démonstrations en début de soirée suivies d’un bal avec concerts de qualité!!!Il y aura une buvette accessible pendant la durée de l’évènement. Possibilité de restauration sur place à 19h30. Voici en détail le programme: Ateliers gratuits / démonstrations 14h30 Contemporainavec Ella Pelloquin 15h30 Hip-Hopavec @Sandra XilOo Iehl 16h30 Danse Traditionnelleavec @Laurenc Bòstias 17h30 Afroavec Fanette et ses musiciens➙ L’inscription est recommandée pour les ateliers auprès d’Anne-Marie:lamcalves@gmail.com07 78 04 58 78 Bal 19h00 Repas proposé par l’Élégante 20h30 Démonstration de danses Hip-hop / Contemporain 21h00 Démonstration de danse Afro avec groupe de percussions africaines Concert 21h30 La Cage au Folk (Trad) 23h00 No&Mi (Trad) ➙ Prix libre à partir de 5€ pour la soirée (bal + concerts) source : événement Faites de la danse publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Cunlhat (63) 4, Rue Bellevue

