Ad Hoc festival : « Sur un nuage » Salle des Fêtes Criquetot-l’Esneval, 6 décembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Sieste musicale – Cie Mpda / Alexandra Lacroix

Bach dans les bacs à sable

Qui a dit que la musique baroque était réservée aux grands et aux sérieux ? Sûrement pas la compagnie MPDA, qui propose des formes originales pour partager avec toutes et tous les compositions magistrales qui ont traversé les siècles. Installez-vous dans leur univers doux et molletonné, un chanteur ou une chanteuse et un accordéoniste viennent vous susurrer la musique de Bach au creux de l’oreille. Adultes et enfants peuvent se laisser porter pour voyager, comme sur un nuage, à la rencontre de sa musique. Un moment de partage aussi doux que précieux.

Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes / Criquetot-l’Esneval

Durée : 35 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans..

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 . .

Salle des Fêtes

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Sieste musicale – Cie Mpda / Alexandra Lacroix

Bach in the sandbox

Who said Baroque music was only for grown-ups? Certainly not the MPDA company, which offers original ways of sharing the masterly compositions that have spanned the centuries. Settle into their softly padded world, as a singer and accordionist whisper Bach?s music in your ear. Adults and children alike can let themselves be carried away, as if on a cloud, to encounter his music. A moment of sharing as gentle as it is precious.

Meeting point : Salle des fêtes / Criquetot-l’Esneval

Duration: 35 min

Price: 5?

Suitable for all ages 3 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Sieste musicale – Cie Mpda / Alexandra Lacroix

Bach en el cajón de arena

¿Quién dijo que la música barroca era sólo para adultos y gente seria? Desde luego no la compañía MPDA, que propone formas originales de compartir las magistrales composiciones que han atravesado los siglos. Acomódese en su mundo suave y mimoso, donde un cantante y un acordeonista le susurran al oído la música de Bach. Adultos y niños pueden dejarse llevar en un viaje nuboso a través de su música. Un momento de compartir tan suave como precioso.

Punto de encuentro : Sala de fiestas / Criquetot-l’Esneval

Duración: 35 minutos

Precio: 5?

Apto para todas las edades a partir de 3 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Sieste musicale – Cie Mpda / Alexandra Lacroix

Bach in den Sandkästen

Wer sagt, dass Barockmusik nur etwas für die Großen und Ernsthaften ist? Sicherlich nicht die Kompanie MPDA, die originelle Formen anbietet, um mit allen und jedem die meisterhaften Kompositionen zu teilen, die die Jahrhunderte überdauert haben. Lassen Sie sich in ihrem weichen und sanften Universum nieder, wo ein Sänger oder eine Sängerin und ein Akkordeonspieler Ihnen die Musik von Bach ins Ohr flüstern. Erwachsene und Kinder können sich tragen lassen, um wie auf einer Wolke zu reisen und seine Musik zu erleben. Ein Moment des Teilens, der so süß und kostbar ist.

Ort des Treffens : Festsaal / Criquetot-l’Esneval

Dauer: 35 min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche