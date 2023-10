Exposition de peinture Salle des Fêtes Criquetot-l’Esneval, 4 novembre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Exposition de peinture à Criquetot-l’Esneval les 4 et 5 novembre à la Salle des Fêtes.

Avec Geneviève Sezia.

Proposé par Criq’Couleurs

Samedi 4 de 14h à 18h

Dimanche 5 de 10h à 18h.

Salle des Fêtes

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Painting exhibition in Criquetot-l’Esneval on November 4 and 5 at the Salle des Fêtes.

With Geneviève Sezia.

Proposed by Criq’Couleurs

Saturday 4th from 2 pm to 6 pm

Sunday 5 from 10 am to 6 pm

Exposición de pintura en Criquetot-l’Esneval los días 4 y 5 de noviembre en la Salle des Fêtes.

Con Geneviève Sezia.

Organiza Criq’Couleurs

Sábado 4 de 14:00 a 18:00

Domingo 5 de 10.00 a 18.00 h

Gemäldeausstellung in Criquetot-l’Esneval am 4. und 5. November in der Salle des Fêtes.

Mit Geneviève Sezia.

Angeboten von Criq’Couleurs

Samstag 4 von 14h bis 18h

Sonntag 5. von 10h bis 18h

