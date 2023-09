Jardinage durable : présentation & échange Salle des fêtes Criquetot-l’Esneval, 19 octobre 2023, Criquetot-l'Esneval.

Criquetot-l’Esneval,Seine-Maritime

Une conférence et un temps d’échange sur le compostage sont proposés à la salle des fêtes de Criquetot-l’Esneval le jeudi 19 octobre 2023. La conférence sera présentée par monsieur Ludovic Auger, maître composteur du Havre-Seine-Métropole.

La conférence portera notamment sur les thèmes suivants :

– jardin durable et permaculture

– taille des arbres et fruitiers

– travaux d’automne au potager

– entretien des parterres et plantes d’ornement

– compostage et gestion des déchets

– optimisation des ressources en eau

– nuisibles : actions préventives et curatives.

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

Salle des fêtes

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie



A conference and discussion on composting will be held at the Salle des Fêtes in Criquetot-l’Esneval on Thursday, October 19, 2023. The lecture will be given by Ludovic Auger, master composter at Le Havre-Seine-Métropole.

The conference will focus on the following topics

– sustainable gardening and permaculture

– tree and fruit pruning

– autumn vegetable gardening

– maintaining flowerbeds and ornamental plants

– composting and waste management

– optimizing water resources

– pests: preventive and curative actions

El jueves 19 de octubre de 2023 se celebrará en la Salle des Fêtes de Criquetot-l’Esneval una conferencia-coloquio sobre el compostaje. La charla correrá a cargo de Ludovic Auger, maestro compostador de Le Havre-Seine-Métropole.

La conferencia se centrará en los siguientes temas

– jardinería sostenible y permacultura

– poda de árboles y frutales

– horticultura de otoño

– mantenimiento de parterres y plantas ornamentales

– compostaje y gestión de residuos

– optimización de los recursos hídricos

– plagas: acción preventiva y curativa

Am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, findet im Festsaal von Criquetot-l’Esneval ein Vortrag und eine Diskussionsrunde zum Thema Kompostierung statt. Der Vortrag wird von Herrn Ludovic Auger, Kompostmeister von Havre-Seine-Métropole, gehalten.

Die Konferenz wird sich insbesondere mit folgenden Themen befassen:

– nachhaltiger Garten und Permakultur

– beschneiden von Bäumen und Obstbäumen

– herbstarbeiten im Gemüsegarten

– pflege von Beeten und Zierpflanzen

– kompostierung und Abfallwirtschaft

– optimierung der Wasserressourcen

– schädlinge: vorbeugende und heilende Maßnahmen

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche