Film-conférence : pêcheurs de la Dordogne salle des fêtes Creysse, 13 octobre 2023, Creysse.

Creysse,Lot

Film et conférence de Michel Lorblanchet, préhistorien au CNRS – aborigène du Quercy, sur la pêche dans la Dordogne au cours des âges, de la préhistoire à nos jours

Tout public, libre participation.

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

salle des fêtes

Creysse 46600 Lot Occitanie



Film and talk by Michel Lorblanchet, CNRS prehistorian – Quercy aborigine, on fishing in the Dordogne through the ages, from prehistory to the present day

Open to all, free admission

Película y conferencia de Michel Lorblanchet, prehistoriador del CNRS – aborigen de Quercy, sobre la pesca en Dordoña a lo largo de los tiempos, desde la prehistoria hasta nuestros días

Abierto a todos, entrada gratuita

Film und Vortrag von Michel Lorblanchet, Prähistoriker am CNRS – Aborigines des Quercy, über das Fischen in der Dordogne im Laufe der Zeit, von der Vorgeschichte bis heute

Jedermann, freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Vallée de la Dordogne