Festival Estiv'Oc – Stage de danse avec Baptiste Delaunay

Vendredi 4 août 2023
10 h 00 à 12 h 00
Salle des fêtes de Cremps
Stage d'initiation aux danses bretonnes "Les chaînes bretonnes" avec Baptiste Delaunay

14 h 00 à 16 h 00
Salle des fêtes de Cremps
Stage d'initiation aux danses trad' occitanes avec Baptiste Delaunay

10 € le cours de 2 h ou 15 € pour les deux cours
5 € pour les moins de 16 ans ou 8 € pour les deux cours

Inscriptions au 06 17 41 98 91 ou sur : https://www.helloasso.com/associations/sulpic

Stage suivi du Bal trad à Lalbenque

Salle des fêtes, 46230 Cremps, France

