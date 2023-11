Marché de Noël à Creissels Salle des fêtes Creissels, 3 décembre 2023, Creissels.

Creissels,Aveyron

Le Marché de Noël de Creissels, organisé par le Comité des Fêtes de la commune, a lieu chaque année le 1er dimanche de décembre..

2023-12-03

Salle des fêtes

Creissels 12100 Aveyron Occitanie



The Christmas Market of Creissels, organized by the Committee of Festivals of the commune, takes place every year on the 1st Sunday of December.

El mercado navideño de Creissels, organizado por el Comité de Fiestas local, se celebra cada año el primer domingo de diciembre.

Der Weihnachtsmarkt in Creissels wird vom Festkomitee der Gemeinde organisiert und findet jedes Jahr am 1. Sonntag im Dezember statt.

