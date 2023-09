Bal de Giou Salle des fêtes CREA, Giou-de-Mamou (15), 25 novembre 2023, .

Bal de Giou Samedi 25 novembre, 13h30 Salle des fêtes CREA, Giou-de-Mamou (15) 8

La 13ème (?!) édition du bal de Giou accueille deux duos :

Le duo Thouxazun : Guillaume Lopez (chanteur et musicien) et Clément Rousse (poly instrumentiste pyrénéen). Ils viennent dans le cadre du projet « Cant’Alausa »* du CdMDT15 et de l’IEO du Cantal

L’Arlésienne : duo dynamique trad-folk composé des deux compères Guillaume (violon chant) et Mathieu (trompette guitare chant)

Le programme détaillé (stages de l’après-midi, surprise de début de soirée, horaires et tarifs) ne va pas tarder à être préciser dans les jours qui viennent.

* Vous aimez chanter ? Vous voulez progresser en chant ? Oser monter sur scène ? Démarrer un solo chanté ? Alors, venez participer à ce projet artistique dynamisant, dirigé par Guillaume Lopez accompagné de Clément Rousse. Ce projet « Cant’Alausa » aboutira à un concert lors de deux grands événements de 2024 : les 30 ans du CdMDT15, et les 50 ans de l’IEO du Cantal ! Plusieurs week-ends de stages de chant en 2023 et 2024 seront donc prévus pour préparer ces concerts. Premières dates : 25 et 26 novembre (justement !), puis 16 et 17 décembre. Contact : Frédérique Seychal au 06 82 32 86 84.

source : événement Bal de Giou publié sur AgendaTrad

Salle des fêtes CREA, Giou-de-Mamou (15) Le bourg

Salle des fêtes CREA, 15130 Giou-de-Mamou, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45026 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-26T01:30:00+01:00

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-26T01:30:00+01:00

baltrad balfolk