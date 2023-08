Journées Européennes du Patrimoine : exposition et parcours patrimoine Salle des fêtes Crayssac, 16 septembre 2023, Crayssac.

Crayssac,Lot

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h :

La Bibliothèque municipale organise l’exposition : « la vie de famille et rurale au quotidien fin 19e siècle ».

Dimanche 17 septembre à 14h30 :

Parcours dans et autour du village (habitat, cultures, gariottes, murets…). Départ à 15h de la salle des fêtes.

à 18h : partage du pot de l’amitié..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Crayssac 46150 Lot Occitanie



Saturday 16 and Sunday 17 September from 2 to 6 pm:

The Bibliothèque municipale organizes the exhibition: « Family and rural life in the late 19th century ».

Sunday September 17 at 2.30pm:

Tour in and around the village (housing, crops, gariottes, low walls…). Departure at 3pm from the village hall.

6pm: pot de l’amitié.

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas:

La Biblioteca Municipal organiza una exposición titulada « Familia cotidiana y vida rural a finales del siglo XIX ».

Domingo 17 de septiembre a las 14.30 h:

Recorrido por el pueblo y sus alrededores (viviendas, cultivos, gariotas, muros bajos, etc.). Salida a las 15.00 h del ayuntamiento.

a las 18:00: intercambio de una copa amistosa.

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September von 14 bis 18 Uhr :

Die Stadtbibliothek organisiert die Ausstellung: « la vie de famille et rurale au quotidien fin 19e siècle » (Familien- und Landleben im Alltag Ende des 19. Jahrhunderts).

Sonntag, 17. September um 14:30 Uhr :

Rundgang im und um das Dorf (Siedlungen, Kulturen, Gariottes, Mauern…). Abfahrt um 15 Uhr am Festsaal.

um 18 Uhr: Teilen eines Umtrunks.

