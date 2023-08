Forum des associations, à Crayssac Salle des Fêtes Crayssac, 3 septembre 2023, Crayssac.

Crayssac,Lot

Le forum des associations permet de faire connaître toutes les associations (sportives, culturelles et autres) qui œuvrent pour l’animation et le bien-vivre à Crayssac..

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 15:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Crayssac 46150 Lot Occitanie



The associations forum is an opportunity to showcase all the associations (sporting, cultural and others) that contribute to the vitality and well-being of Crayssac.

El foro de asociaciones es una oportunidad para dar a conocer todas las asociaciones (deportivas, culturales y otras) que trabajan para promover la vida y el bienestar en Crayssac.

Das Forum der Vereine bietet die Möglichkeit, alle Vereine (Sport-, Kultur- und andere Vereine), die sich für die Unterhaltung und das gute Leben in Crayssac einsetzen, bekannt zu machen.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Cahors – Vallée du Lot