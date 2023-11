Réveillon et pas dansant du Coux:orchestre, chanteuse, beau menu Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens, 31 décembre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens.

Coux et Bigaroque-Mouzens,Dordogne

Repas dansant avec orchestre, chanteuse et beau menu à 80€

Dimanche 31 décembre Salle des fêtes du Coux

réservation: 06 17 58 08 24 (heures des repas) ou par mail christopheleger2@sfr.fr.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Salle des fêtes

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner-dance with orchestra, singer and beautiful menu at 80?

Sunday December 31st Salle des fêtes du Coux

reservation: 06 17 58 08 24 (meal times) or by e-mail christopheleger2@sfr.fr

Cena y baile con banda en directo, cantante y gran menú a 80?

Domingo 31 de diciembre Salle des fêtes du Coux

reserva: 06 17 58 08 24 (horario de comidas) o por correo electrónico christopheleger2@sfr.fr

Tanzmahl mit Orchester, Sängerin und einem schönen Menü für 80?

Sonntag, 31. Dezember Festsaal von Le Coux

reservierung: 06 17 58 08 24 (während der Essenszeiten) oder per E-Mail christopheleger2@sfr.fr

