HALLOWEEN ROCK PARTY Octopus King + ZWM salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens, 4 novembre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens.

Coux et Bigaroque-Mouzens,Dordogne

L’association Le Sillon organise un Halloween Rock’n’roll dans la salle des fêtes du Coux ! Toute l’équipe des bénévoles t’attend costumé ou pas, pour danser furieusement sur les citrouilles ! On vous a concocté une programmation aux petits oignons avec deux groupes sacrement talentueux.

2023-11-04

salle des fêtes

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Le Sillon association is organizing a Rock?n?roll Halloween in the Coux village hall! The whole team of volunteers is waiting for you, in costume or not, to dance furiously to the pumpkins! We’ve put together a jam-packed program for you, featuring two truly talented bands

La asociación Le Sillon organiza un Halloween Rock?n?roll en la sala de fiestas del pueblo de Coux Todo el equipo de voluntarios te espera, disfrazado o no, para bailar como locos al ritmo de las calabazas Hemos preparado un programa repleto de actuaciones de dos grupos de gran talento

Der Verein Le Sillon organisiert ein Rock?n?Roll-Halloween in der Festhalle von Le Coux! Das gesamte Team der Freiwilligen erwartet dich kostümiert oder unkostümiert, um zu den Kürbissen zu tanzen! Wir haben ein Programm mit zwei sehr talentierten Bands zusammengestellt

