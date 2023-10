Halloween de l’Ecole des Sorciers Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens, 31 octobre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens.

Coux et Bigaroque-Mouzens,Dordogne

Halloween de l’Ecole des Sorciers

18h30 : Balade aux Flambeaux dans le village – Départ salle des fêtes

20h00 : Repas par l’Auberge des Tilleuls

Mique et son petit salé au chaudron et Millas

Sur réservation jusqu’au 27 Octobre.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle des fêtes

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wizard School Halloween

6:30 pm: Torchlight stroll through the village – Departure from salle des fêtes

8:00 pm: Meal by the Auberge des Tilleuls

Mique et son petit salé au chaudron and Millas

Reservations required by October 27

Halloween en la Escuela de Sorciers

18.30 h: Paseo con antorchas por el pueblo – Salida desde el ayuntamiento

20.00 h: Comida a cargo del Auberge des Tilleuls

Mique y su pequeño salado en el caldero y Millas

Reserva obligatoria antes del 27 de octubre

Halloween der Schule der Zauberer

18:30 Uhr: Fackelzug durch das Dorf – Start im Festsaal

20:00 Uhr: Essen durch die Auberge des Tilleuls

Mique et son petit salé au chaudron und Millas

Auf Reservierung bis zum 27. Oktober

Mise à jour le 2023-10-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne