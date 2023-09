Soirée Choucroute au profit des résidents de la Maison Perce Neige de Gourdon « l’Aventura » Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Catégories d’Évènement: Coux et Bigaroque-Mouzens

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens, 14 octobre 2023, Coux et Bigaroque-Mouzens. Soirée choucroute 25 €

Apéritif, Potage, Choucroute, Café, Vin blanc, rouge ou bière

Avec le groupe JN’S.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Salle des fêtes

Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening 25 ?

Aperitif, soup, sauerkraut, coffee, white, red wine or beer

With the band JN’S Velada de chucrut 25

Aperitivo, sopa, chucrut, café, vino blanco, tinto o cerveza

Con el grupo JN’S Sauerkraut-Abend 25 ?

Aperitif, Suppe, Sauerkraut, Kaffee, Weiß- oder Rotwein oder Bier

Avec le groupe JN'S

