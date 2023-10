Théâtre à Courlay – « L’Autre » Bourgeois Gentilhomme Salle des fêtes Courlay, 18 novembre 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Les Tréteaux Courlitais vous invitent au théâtre avec la pièce « L’autre bourgeois gentilhomme ».

Un classique de Molière pimpé et mise en scène par LN..

2023-11-18

Salle des fêtes

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Tréteaux Courlitais invite you to the theater with the play « L’autre bourgeois gentilhomme ».

A classic by Molière spiced up and directed by LN.

Les Tréteaux Courlitais le invitan al teatro con la obra « L’autre bourgeois gentilhomme ».

Un clásico de Molière aderezado y dirigido por LN.

Les Tréteaux Courlitais laden Sie mit dem Stück « L’autre bourgeois gentilhomme » ins Theater ein.

Ein Klassiker von Molière, aufgepeppt und inszeniert von LN.

