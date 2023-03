Cabaret Bal Trad’ Salle des fêtes, Courlay (79)

Cabaret Bal Trad’ Salle des fêtes, Courlay (79), 1 avril 2023, . Cabaret Bal Trad’ Samedi 1 avril, 20h30 Salle des fêtes, Courlay (79) Gratuit Les musiciens traditionnels du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais et les danseurs de l’atelier de danses traditionnelles du Centre Socioculturel de Nueil-Les-Aubiers vous invitent à un cabaret-bal entre musiques à écouter et musiques à danser. Un stage gratuit d’initiation aux danses traditionnelles animé par Camille Jagueneau est proposé de 17h à 19h à la salle des Fêtes de Courlay également, pour celles et ceux qui veulent briller sur le parquet ! Ambiance conviviale assurée ! source : événement Cabaret Bal Trad’ publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Courlay (79) Salle des fêtes, 79440 Courlay, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41891 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-02T00:30:00+02:00

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-02T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Courlay (79) Adresse Salle des fêtes, 79440 Courlay, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Courlay (79)

