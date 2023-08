Bal de la rentrée Salle des fêtes Courgeon, 3 septembre 2023, Courgeon.

Courgeon,Orne

Atelier de danse irlandaise de 16h à 18h. Bal / concert à partir de 20h avec « The Bar Keys » (Musique Folk Irlandaise).

7€ l’atelier, 13€ le bal, 19€ atelier et bal.

Boissons et gâteaux sucrés/salés disponibles sans réservation..

Salle des fêtes

Courgeon 61400 Orne Normandie



Irish dance workshop from 4pm to 6pm. Ball / concert from 8pm with « The Bar Keys » (Irish Folk Music).

7? workshop, 13? ball, 19? workshop and ball.

Drinks and sweet and savory cakes available without reservation.

Taller de danza irlandesa de 16.00 a 18.00 h. Baile/concierto a partir de las 20.00 h con « The Bar Keys » (música folk irlandesa).

taller a las 19 h, baile a las 13 h, taller y baile a las 19 h.

Bebidas y pasteles dulces y salados disponibles sin reserva.

Irischer Tanzworkshop von 16:00 bis 18:00 Uhr. Ball/Konzert ab 20 Uhr mit « The Bar Keys » (Irische Folkmusik).

7? Workshop, 13? Ball, 19? Workshop und Ball.

Getränke und süße/salzige Kuchen sind ohne Reservierung erhältlich.

