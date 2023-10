Concert de musique traditionnelle irlandaise Salle des Fêtes, Courcelles-sur-Seine (27) Concert de musique traditionnelle irlandaise Salle des Fêtes, Courcelles-sur-Seine (27), 19 novembre 2023, . Concert de musique traditionnelle irlandaise Dimanche 19 novembre, 15h00 Salle des Fêtes, Courcelles-sur-Seine (27) Participation libre Le Foyer Pour Tous de Courcelles-sur-Seine accueille le groupe IRISH BREAK pour un concert de musique traditionnelle irlandaise. Cinq musiciens qui enchaînent les reels, les jigs, les hornpipes, les polkas aux rythmes endiablés ainsi que des ballades à la douceur mélancolique. Les instruments traditionnels, fiddle, violon irlandais, flûte irlandaise, tin whistle, bodhran, nickelharpa… se mêlent harmonieusement aux instruments plus récents, guitare, contrebasse, cajòn pour offrir des airs et des chants du 18è au 20è siècles. Une instrumentation variée et des chants qui raviront petits et grands. Participation libre Pas de réservation source : événement Concert de musique traditionnelle irlandaise publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Courcelles-sur-Seine (27) 4, Rue du Château d’Eau

Salle des Fêtes, Courcelles-sur-Seine (27)
4, Rue du Château d'Eau
Salle des Fêtes, 27940 Courcelles-sur-Seine, France

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

