Réveillon du 31 decembre 2022 salle des fêtes, Cour-et-Buis (38)

Réveillon du 31 decembre 2022 salle des fêtes, Cour-et-Buis (38), 31 décembre 2022, . Réveillon du 31 decembre 2022 Samedi 31 décembre, 19h30 salle des fêtes, Cour-et-Buis (38)

A définir

avec Cire tes Souliers et Le Bal de l’Ephémère salle des fêtes, Cour-et-Buis (38) le village salle des fêtes, 38122 Cour-et-Buis, France [{« link »: « mailto:pierreregis.duport@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39029 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Reveillon Pass’An’Folk 2022 s’organise à nouveau. Nous allons danser avec « Cire tes souliers » et « Le Bal de l’Ephémère »… la reservation est obligatoire a partir du 10 novembre envoyer une demande a pierreregis.duport@gmail.com le tarif 30 euros 1 plat pour 8 a partager chaque participant vient avec son assiette et ses couverts Le bureau de Pass’An’Folk. source : événement Réveillon du 31 decembre 2022 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T19:30:00+01:00

2023-01-01T03:30:00+01:00

Détails Autres Lieu salle des fêtes, Cour-et-Buis (38) Adresse le village salle des fêtes, 38122 Cour-et-Buis, France Age maximum 110 lieuville salle des fêtes, Cour-et-Buis (38)

salle des fêtes, Cour-et-Buis (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//