Spectacle « Astérix et Obelix : mission sauvetage » Salle des fêtes Couquèques, 1 décembre 2023, Couquèques.

Couquèques,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La troupe danse et théâtre de l’association StarManiacs est heureuse de vous convier à venir voir son nouveau spectacle de Noël.

Venez nombreux !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle des fêtes

Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Office de Tourisme Médoc-Vignoble informs you :

The StarManiacs dance and theater troupe is delighted to invite you to see its new Christmas show.

Come one, come all!

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El grupo de danza y teatro StarManiacs le invita a asistir a su nuevo espectáculo de Navidad.

¡Vengan todos!

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die Tanz- und Theatergruppe des Vereins StarManiacs freut sich, Sie zu ihrer neuen Weihnachtsaufführung einzuladen.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Médoc-Vignoble