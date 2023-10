Bal country des Comancheros Salle des fêtes Couquèques, 16 septembre 2023, Couquèques.

Couquèques,Gironde

Les Comancheros de Couquèques vous convient à leur traditionnel bal CD

Ouverture des portes dès 19h30 .

Boissons et petite restauration sur place..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Salle des fêtes

Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comancheros de Couquèques invite you to their traditional CD ball

Doors open at 7:30pm.

Drinks and snacks on site.

Los Comancheros de Couquèques le invitan a su tradicional baile CD

Apertura de puertas a las 19.30 h.

Bebidas y aperitivos in situ.

Die Comancheros de Couquèques laden Sie zu ihrem traditionellen CD-Ball ein

Türöffnung ab 19.30 Uhr .

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Médoc-Vignoble