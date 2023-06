FÊTE NATIONALE salle des fêtes Coulobres, 13 juillet 2023, Coulobres.

Coulobres,Hérault

Coulobres festive, Coulobres active! 2 jours pour se souvenir.

Le 13 juillet: repas dansant à la salle des fêtes (pensez à réserver). Le duo sucré-salé sera là pour vous faire danser et chanter

Le 14 juillet: à 11h départ de la Mairie pour un défilé jusqu’à l’arbre de la liberté. Un vin d’honneur sera offert par la mairie..

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 12:30:00. .

salle des fêtes

Coulobres 34290 Hérault Occitanie



Coulobres festive, Coulobres active! 2 days to remember.

July 13: Dinner-dance at the Salle des Fêtes (book in advance). The sweet and sour duo will be there to make you dance and sing

July 14: at 11 a.m., departure from the Town Hall for a parade to the Tree of Liberty. A vin d’honneur will be offered by the town hall.

¡Coulobres festivo, Coulobres activo! 2 días para recordar.

13 de julio: Cena con baile en la Salle des Fêtes (reservar con antelación). El dúo agridulce estará allí para hacerle bailar y cantar

14 de julio: a las 11:00 h, salida del Ayuntamiento para desfilar hasta el Árbol de la Libertad. El Ayuntamiento ofrecerá un vin d’honneur.

Coulobres festlich, Coulobres aktiv! zwei Tage, um sich zu erinnern.

Am 13. Juli: Tanzmahl im Festsaal (denken Sie an eine Reservierung). Das Duo sucré-salé wird Sie zum Tanzen und Singen bringen

14. Juli: Um 11 Uhr beginnt am Rathaus eine Parade bis zum Freiheitsbaum. Anschließend lädt das Rathaus zu einem Ehrenwein ein.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE