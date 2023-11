Vide ta chambre Salle des fêtes Coulaures, 26 novembre 2023, Coulaures.

Coulaures,Dordogne

Jouets, livres, vêtements, puériculture…

3€ le stand.

Au profit de l’école de Coulaures..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle des fêtes

Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Toys, books, clothes, childcare…

3? per stand.

To benefit the Coulaures school.

Juguetes, libros, ropa, puericultura…

3? por stand.

A beneficio de la escuela Coulaures.

Spielzeug, Bücher, Kleidung, Kinderpflege…

3? pro Stand.

Zu Gunsten der Schule von Coulaures.

Mise à jour le 2023-11-10 par Isle-Auvézère