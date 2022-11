Bal Folk de Marie-Odile Salle des Fêtes, Couddes (41)

Bal Folk de Marie-Odile Salle des Fêtes, Couddes (41), 19 novembre 2022, . Bal Folk de Marie-Odile Samedi 19 novembre, 21h00 Salle des Fêtes, Couddes (41)

8 €

avec Les Suffolks Salle des Fêtes, Couddes (41) 47 le Bourg 41700 Couddes Salle des Fêtes, 41700 Couddes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39127 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Folk en souvenir de Marie-Odile, une amie danseuse du village partie trop vite. Animé par Les Suffolks et leur vaste répertoire de musiques à danser. Venez nombreux ! source : événement Bal Folk de Marie-Odile publié sur AgendaTrad

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-20T01:00:00+01:00

