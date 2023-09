Festival de Flamenco Salle des fêtes – côté camping Lestelle-Bétharram, 15 octobre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Dans une ambiance de Bodega, l’artiste et metteuse en scène Sara Nieto, accompagnée de ses musiciens va présenter trois spectacles durant le weekend. Ce dimanche après-midi aura lieu le spectacle Olor a tiempo..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Salle des fêtes – côté camping

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a Bodega atmosphere, artist and director Sara Nieto, accompanied by her musicians, will present three shows over the weekend. On Sunday afternoon, the show Olor a tiempo will take place.

En un ambiente de bodega, la artista y directora Sara Nieto, acompañada de sus músicos, presentará tres espectáculos durante el fin de semana. Este domingo por la tarde se representa Olor a tiempo.

In einer Bodega-Atmosphäre wird die Künstlerin und Regisseurin Sara Nieto zusammen mit ihren Musikern am Wochenende drei Aufführungen präsentieren. Am Sonntagnachmittag findet die Aufführung Olor a tiempo statt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay