Festival de Flamenco Salle des fêtes – côté camping Lestelle-Bétharram, 13 octobre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Dans une ambiance de Bodega, l’artiste et metteuse en scène Sara Nieto, accompagnée de ses musiciens va présenter trois spectacles durant le weekend. Ce vendredi soir aura lieu le spectacle Olor a tiempo.

Le bar sera ouvert à partir de 19h00 où vous pourrez déguster l’ardoise de tapas (fromage, vin et charcuterie de la région de Ségovie) avant et après le spectacle..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Salle des fêtes – côté camping

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a Bodega atmosphere, artist and director Sara Nieto, accompanied by her musicians, will present three shows over the weekend. On Friday evening, the show Olor a tiempo will take place.

The bar will be open from 7:00 p.m., where you can sample the tapas menu (cheese, wine and charcuterie from the Segovia region) before and after the show.

En un ambiente de bodega, la artista y directora Sara Nieto, acompañada de sus músicos, presentará tres espectáculos durante el fin de semana. Este viernes por la noche tendrá lugar el espectáculo Olor a tiempo.

El bar permanecerá abierto a partir de las 19:00 h, donde se podrá degustar el menú de tapas (queso, vino y embutidos de la región de Segovia) antes y después del espectáculo.

In einer Bodega-Atmosphäre wird die Künstlerin und Regisseurin Sara Nieto zusammen mit ihren Musikern am Wochenende drei Aufführungen präsentieren. Am Freitagabend findet die Show Olor a tiempo statt.

Die Bar ist ab 19.00 Uhr geöffnet, wo Sie vor und nach der Vorstellung die Tapas-Schiefertafel (Käse, Wein und Wurst aus der Region Segovia) probieren können.

