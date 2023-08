Puces des couturières et des tricoteuses à Corn Salle des fêtes Corn, 10 septembre 2023, Corn.

Corn,Lot

L’association de « Beaux brins de Fil » vous convie à un vide-greniers ou vous pourrez trouver coupon de tissu, pelote de laine, fil, aiguilles, crochets, bobines, dentelle, boutons, matériel de couture, revues, patrons etc…

2023-09-10 09:00:00 fin : 2023-09-10 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Corn 46100 Lot Occitanie



The association « Beaux brins de Fil » invites you to a garage sale where you can find fabric coupons, balls of wool, thread, needles, hooks, bobbins, lace, buttons, sewing equipment, magazines, patterns etc…

La asociación « Beaux brins de Fil » le invita a una venta de garaje en la que podrá encontrar cupones de tela, ovillos de lana, hilo, agujas, ganchos, bolillos, encajes, botones, materiales de costura, revistas, patrones, etc.

Der Verein « Beaux brins de Fil » lädt Sie zu einem Flohmarkt ein, bei dem Sie Stoffabschnitte, Wollknäuel, Garn, Nadeln, Häkelnadeln, Spulen, Spitzen, Knöpfe, Nähzubehör, Zeitschriften, Schnittmuster usw. finden können.

