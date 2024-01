Les Madmen’s Salle des fêtes Corgnac-sur-l’Isle, samedi 23 mars 2024.

Corgnac-sur-l’Isle Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Spectacle au profit de Mars Bleu / Trio professionnel revisitant les plus grands standards d’hier et d’aujourd’hui / Un show de simplicité, d’humour, de classe et de naturel

Salle des fêtes

Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



