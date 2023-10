« Petite histoire à dormir debout » Salle des fêtes Corgnac-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Corgnac-sur-l'Isle

Dordogne « Petite histoire à dormir debout » Salle des fêtes Corgnac-sur-l’Isle, 25 novembre 2023, Corgnac-sur-l'Isle. Corgnac-sur-l’Isle,Dordogne Par la troupe théâtrale de Chancelade « la récréation ».

Salle des fêtes

Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By the Chancelade theatre company « La récréation » Por la compañía de teatro Chancelade « La récréation » Von der Theatergruppe von Chancelade « la récréation »

