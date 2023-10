Vide ta chambre ! Salle des Fêtes Corgnac-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Corgnac-sur-l'Isle

Dordogne Vide ta chambre ! Salle des Fêtes Corgnac-sur-l’Isle, 19 novembre 2023, Corgnac-sur-l'Isle. Corgnac-sur-l’Isle,Dordogne Faites le vide avant Noël !

Buvette – Crêpes

Maquillage enfant 14h-16h.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle des Fêtes

Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clear the air before Christmas!

Refreshments – Pancakes

Face painting 14h-16h ¡Despeja el ambiente antes de Navidad!

Refrescos – Tortitas

Pintura de caras para niños 14.00-16.00 Räumen Sie vor Weihnachten auf!

Getränkestand – Crêpes

Getränkestand – Crêpes

Kinderschminken 14h-16h

