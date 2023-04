PARADES NUPTIALES EN TURAKIE – SPECTACLE EN COPARY Salle des fêtes, 14 avril 2023, Contrisson Contrisson.

Contrisson ,Meuse , Contrisson

PARADES NUPTIALES EN TURAKIE – SPECTACLE EN COPARY 2.5 EUR

30 Rue du stade Salle des fêtes Contrisson Meuse Salle des fêtes 30 Rue du stade

2023-04-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-14 21:00:00 21:00:00

Salle des fêtes 30 Rue du stade

Contrisson

Meuse

Contrisson .

2.5 EUR

« Les rendez-vous culturels des 16 », en COPARY.

“ PARADES NUPTIALES EN TURAKIE” , théâtre d’objets pour tout public dès 10 ans, avec le réseau 1000 plateaux.

CIE TURAK THÉÂTRE : la COPARY a déjà accueilli en avril 2017 (à Revigny/O avec le spectacle Deux pierres) cette compagnie, en partenariat avec l’acb, la scène nationale de Bar-le-Duc.

Ce spectacle dépaysant est l’occasion unique d’un voyage en Turakie, ce pays surprenant qui s’est construit au fil des désormais nombreuses créations de la Cie Turak Théâtre dirigée par Michel Laubu. Ce génial bricoleur manipule à vue ses marionnettes confectionnées à partir d’objets mis au rebut et nous mène à un savoureux banquet de noces où se pressent une foule de personnages excentriques et attachants. Quand l’amour se met à table et que Cupidon décoche ses flèches, on ne s’étonne point qu’un fer à repasser tombe amoureux d’une cafetière…C’est loufoque, déglingué, tendre et drôle à la fois, c’est Turak !

De et par Michel Laubu construction des marionnettes par Michel Laubu, Géraldine bonneton en complicité avec Emili Hufnagel, voix par Jeanne Crousaud, arrangement, guitares et clarinettes basses par Laurent Vichard, lumières par Timothy Marozzi ou Pierrick.

Places limitées, réservation fortement conseillée par tél ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi).

En partenariat avec Môm’Anim et la commune de Contrisson et l’acb, scène nationale de Bar-le-Duc et le réseau des 1000 plateaux, ainsi que le soutien du département de la Meuse.

Vidéo de présentation : https://vimeo.com/272777993

Plus d’info : www.copary.fr

culture@copary.fr +33 3 29 78 75 69 https://www.acb-scenenationale.org/evenement/parades-nuptiales-en-turakie/

copary

Salle des fêtes 30 Rue du stade Contrisson

dernière mise à jour : 2023-04-05 par