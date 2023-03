SAINT PATRICK’S DAY Salle des fêtes Consenvoye OT DU PAYS D'ARGONNE Consenvoye Catégories d’Évènement: Consenvoye

Meuse Consenvoye . Dans le cadre du festival des Bars-Bars, venez participer à la fête de la Saint Patrick organisée par le comité des fêtes de Consenvoye. Vous pourrez écouter le groupe Ozzy et The Roasted Coasts dès 20h qui vous proposera une musique à la croisée des folklores traditionnels celtiques, de la country et du rock. Restauration et buvette avec sélection de bières en pression et en bouteille sur place. as2consenvoye@yahoo.com AS2C

