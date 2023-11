Magie de Noël à St-Cyprien Salle des fêtes Conques-en-Rouergue, 15 décembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Evénement festif à l’approche de Noël, le vendredi 15 décembre à partir de 17h30, à la salle des fêtes de St-Cyprien..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Salle des fêtes St-Cyprien-sur-Dourdou

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



A festive event in the run-up to Christmas, on Friday December 15 from 5.30pm, at the St-Cyprien village hall.

Un evento festivo en vísperas de Navidad, el viernes 15 de diciembre a partir de las 17.30 horas, en el salón del pueblo de St-Cyprien.

Festliche Veranstaltung zur Vorweihnachtszeit am Freitag, dem 15. Dezember, ab 17.30 Uhr im Festsaal von St-Cyprien.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC