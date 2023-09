Théâtre et châtaignes – Grand-Vabre salle des fêtes Conques-en-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Conques-en-Rouergue Théâtre et châtaignes – Grand-Vabre salle des fêtes Conques-en-Rouergue, 14 octobre 2023, Conques-en-Rouergue. Conques-en-Rouergue,Aveyron Soirée « Théâtre et Grillée de Châtaignes » à Grand-Vabre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . 10 EUR.

salle des fêtes

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Theater and chestnut roast » evening in Grand-Vabre. Velada de « teatro y asado de castañas » en Grand-Vabre. Abend « Theater und Kastaniengrillen » in Grand-Vabre. Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Conques-en-Rouergue Autres Lieu salle des fêtes Adresse salle des fêtes Ville Conques-en-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville salle des fêtes Conques-en-Rouergue latitude longitude 44.629;2.3576

salle des fêtes Conques-en-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conques-en-rouergue/