Bal folk de l’Adeb Salle des fêtes, Condal (71) Bal folk de l’Adeb Salle des fêtes, Condal (71), 13 janvier 2024, . Bal folk de l’Adeb Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Salle des fêtes, Condal (71) 9€ / 7€ pour les adherants Venez danser à Condal avec Rebedjo et Fred Sonnery et vous mettre en jambes pour 2024 ! Par votre présence vous soutientrez l’ADEB ( Association de défence de l’environnement Bressan) dans ses actions environnementales. A partir de 20h. Buvette et petite restauration source : événement Bal folk de l’Adeb publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Condal (71) Le Bourg de Condal

Salle des fêtes, 71480 Condal, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45542 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:00:00+01:00

2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-14T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Condal (71) Adresse Le Bourg de Condal Salle des fêtes, 71480 Condal, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Condal (71) latitude longitude 46.461721;5.2816

Salle des fêtes, Condal (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//