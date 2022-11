concert en église Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27)

concert en église Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27), 20 novembre 2022, . concert en église Dimanche 20 novembre, 14h30 Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27)

10

avec kervarec / dudognon / loiz mehat Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27) Rue Sainte-Foy Salle Des Fetes, 27190 Conches-en-Ouche, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-en-un-elan/evenements/festival-celtes-en-ouche-2022 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38521 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 3ieme jour de la 12ieme edition du festival celtes en ouche avec un magnifique concert avec l’orgue de l’église de Conche et de non moins magnifiques musiciens billetterie en ligne ici source : événement concert en église publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T14:30:00+01:00

2022-11-20T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27) Adresse Rue Sainte-Foy Salle Des Fetes, 27190 Conches-en-Ouche, France Age maximum 110 lieuville Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27)

Salle Des Fetes, Conches-en-Ouche (27) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//