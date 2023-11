Marché de Noel de Salomé – 2023 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Salomé Catégories d’Évènement: Nord

Marché de Noel de Salomé – 2023

Marché de Noël à Salomé du 24 au 26 Novembre 2023 au Complexe Raymond Nowacki, avenue Louis Romon

Horaires :

Vendredi 24 novembre : de 16h à 19h

Samedi 25 novembre : de 10h à 19h

Dimanche 26 novembre : de 10h à 18h

Présence du père noël sur les trois jours (voir détail sur l’affiche)

Animations avec l’association Original Country de Salomé et la Chorale La Lohezienne

Manège présent durant toute la durée du marché

Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki
Avenue Louis romon salomé

2023-11-24T16:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:59:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin:
2023-11-24T16:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:59:00+01:00
2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

