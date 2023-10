Soirée Ciné-Trouille – Halloween 2023 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Salomé Catégories d’Évènement: Nord

Salomé Soirée Ciné-Trouille – Halloween 2023 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Salomé, 31 octobre 2023, Salomé. Soirée Ciné-Trouille – Halloween 2023 Mardi 31 octobre, 18h30 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Entrée gratuite sur réservation CAP Anim’s fête Halloween en vous proposant une soirée ciné-trouille!

Deux séances de cinéma GRATUITE!

18h30 : Coraline, film d’animation tous public, l’histoire d’une fillette intrépide et douée d’une curiosité sans limites!

21h00 : Verónica, interdit au moins de 12 ans, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent de s’en prendre à sa famille!

Pop-corn offert à chaque personne déguisée! Buvette et petite restauration sur place

Réservation par mail ou SMS. Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Avenue Louis romon salomé Salomé 59496 Nord [{« type »: « email », « value »: « capanims@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669791726 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T18:30:00+01:00 – 2023-10-31T23:30:00+01:00 halloween cinéma

