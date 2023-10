Salon du bien-être – 2023 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Salomé Catégories d’Évènement: Nord

Salomé Salon du bien-être – 2023 Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Salomé, 14 octobre 2023, Salomé. Salon du bien-être – 2023 14 et 15 octobre Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Le salon du bien-être est organisé le 14 et 15 Octobre au complexe R. Nowacki par l’association LES PAILLETTES ROSES

De nombreux exposants seront présents, avec des produits de bien être, des conférences…

A noter qu’une marche est organisé du dimanche , rendez-vous 9h sur le parvis du complexe R. Nowacki, les animaux de compagnies sont les bienvenus Salle des fêtes – Complexe Raymond Nowacki Avenue Louis romon salomé Salomé 59496 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

