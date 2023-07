Fête de la Tulipe Salle des Fetes Complexe Léon Dalle , Bousbecque (59) Fête de la Tulipe Salle des Fetes Complexe Léon Dalle , Bousbecque (59), 26 août 2023, . Fête de la Tulipe Samedi 26 août, 20h30 Salle des Fetes Complexe Léon Dalle , Bousbecque (59) 5€ gratuit pour les – de 12 ans A l’occasion de la seconde édition de la FETE DE LE TULIPE, la commune de Bousbecque organise son Bal Folk pour le plaisir des petis et des grands Venez danser, vous initier ou simplement écouter, seul en couple ou à plusieurs à Boubsbecque le samedi 26 Aout à partir de 20h30. Une tres bonne occasion pour venir vous amuser avant la rentrée et finir les vacances en beauté. source : événement Fête de la Tulipe publié sur AgendaTrad Salle des Fetes Complexe Léon Dalle , Bousbecque (59) 58, Rue de Linselles

